Zayn Malik trará nova turnê para São Paulo em outubro Reprodução/Instagram

Publicado 05/02/2026 21:26

Rio - Zayn Malik, de 33 anos, anunciou nesta quinta-feira (5) a primeira apresentação solo no Brasil. O britânico revelou as datas da "The Konnakol Tour", que desembarca no estádio Allianz Parque, em São Paulo, no dia 10 de outubro.

O cantor vai apresentar as canções do projeto "KONNAKOL", quinto álbum de estúdio de Zayn que será lançado no dia 17 de abril. "Mind Of Mine" (2016), "Icarus Falls" (2018), "Nobody Is Listening" (2021) e "Room Under the Stairs" (2024) são os outros discos do britânico.

Zayn ficou conhecido mundialmente por fazer parte da extinta banda "One Direction", que esteve em atividade entre 2016 e 2020. Além dele, também integravam o grupo Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne e Niall Horan.