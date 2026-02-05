Mo?nica Martelli não pensar em se casar novamente - Reprodução/Instagram

Mo?nica Martelli não pensar em se casar novamente Reprodução/Instagram

Publicado 05/02/2026 17:38

Rio - Mônica Martelli explicou a razão de não pensar em casamento com o empresário Fernando Altério após 7 anos juntos. Em participação no espetáculo "Pequenas Doses Cavalares", de Rafael Chalub, a atriz declarou que vive um relacionamento monogâmico, mas que não está nos planos do casal subir ao altar.

fotogaleria

"Eu não tenho nem tempo para não ser monogâmica. A vida da mulher que namora, tem coisas maravilhosas. Sexta-feira eu estava me arrumando para sair para jantar com o Fernando e uma amiga disse: 'que coisa maravilhosa, sou casada há anos e tem tanto tempo que não me arrumo'", contou.

A artista repensou o matrimônio após passar por experiências amorosas ruins. "Eu fiquei solteira dos 30 aos 32. Era uma fase que eu sentia muita pressão (...) depois que você passa por isso tudo, eu tive a Julia, fiquei casada dez anos e agora pensei: quero viver outra coisa, quero namorar. A rotina traz coisas que namorando não precisa".