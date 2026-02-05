Ivete Sangalo e Vanessa da Mata se divertem em festa Reprodução / Instagram
Durante a apresentação da música "Vampirinha", aposta de Ivete para o Carnaval 2026, Vanessa da Mata surpreendeu ao dançar de forma sensual, arrancando reações imediatas da anfitriã: "Eita p*rra, não pode! Isso que é um c*, minha gente".
No X, antigo Twitter, internautas celebraram o momento. “Eu amo a amizade da Ivete com a Vanessa da Mata”, escreveu um usuário. Outro brincou: “Ela falou no final: ‘isso é que é um c*?’ Ela está sedenta”. “Que mulher maravilhosa”, elogiou mais um comentário.
Ninguém segura essa #Vampirinha! @VanessaDaMata meteu dança ao som do hit de @IveteSangalo durante a confraternização de Carnaval da IESSI. #CarnavalDaVeveta pic.twitter.com/AYDpeTN8o0— Jovem Iveteiro (@JovemIveteiro) February 4, 2026
