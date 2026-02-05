Ivete Sangalo e Vanessa da Mata se divertem em festa - Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo e Vanessa da Mata se divertem em festa Reprodução / Instagram

Publicado 05/02/2026 13:21

Rio - Ivete Sangalo e Vanessa da Mata protagonizaram um momento descontraído durante uma confraternização de gravadora realizada na quarta-feira (4), em Salvador, na Bahia. O encontro, organizado por Ivete, que é sócia do selo, ganhou repercussão nas redes sociais nesta quinta-feira (5) por conta da interação bem-humorada entre as duas artistas no palco.



Durante a apresentação da música "Vampirinha", aposta de Ivete para o Carnaval 2026, Vanessa da Mata surpreendeu ao dançar de forma sensual, arrancando reações imediatas da anfitriã: "Eita p*rra, não pode! Isso que é um c*, minha gente".



No X, antigo Twitter, internautas celebraram o momento. “Eu amo a amizade da Ivete com a Vanessa da Mata”, escreveu um usuário. Outro brincou: “Ela falou no final: ‘isso é que é um c*?’ Ela está sedenta”. “Que mulher maravilhosa”, elogiou mais um comentário.