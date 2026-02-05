Alexandre Frota detona Brunna Gonçalves: ’Vive às custas do que sobrou da Ludmilla’ - Reprodução / Instagram

Publicado 05/02/2026 11:54

Rio - Alexandre Frota detonou Brunna Gonçalves nas redes sociais, nesta quarta-feira (4), após a bailarina apoiar a mulher, Ludmilla, que se negou a dar entrevista ao SBT . A cantora tomou a atitude depois da emissora manter Marcão do Povo - com quem ela travou uma longa disputa disputa judicial desde quando foi chamada de "macaca" pelo apresentador - no quadro de funcionários.

Nos comentários de um post que viralizou, o ex-ator criticou o posicionamento da musa da Grande Rio. "Quem essa moça acha que é com essa pauta? Não tem talento, vive às custas do que sobrou da Ludmilla porque já mexeu tanto naquela cara que não dá para reconhecer", disparou Frota, que complementou: "Engraçado. Fala muito da cor, de racismo, mas o cabelo está loiríssimo".



Entenda

A situação ocorreu após Brunna apoiar publicamente a cantora. "Eu estou com ela sempre. Eu nunca vou apoiar emissora racista. Racistas não passarão", disse a dançarina, em entrevista ao Metrópoles, na terça (3). Elas são casadas desde 2019 e são mães de Zuri, de 8 meses.



Em janeiro, Ludmilla se recusou a conceder entrevista a uma repórter do SBT ao ser abordada. Em tom direto, a cantora afirmou que não fala com a emissora, apesar de dizer que respeita a profissional. "Nada contra você, mas eu não falo com o SBT porque eles defendem racista", declarou, segundo a página Brasil Brega Funk.

A decisão da dona do hit "Saudade da Gente" faz referência ao episódio de 2017, quando Marcão do Povo se referiu à ela como "macaca" durante um programa ao vivo. Na época, Ludmilla entrou com uma ação judicial por "racismo". Mesmo após o caso, o apresentador permaneceu na emissora.

