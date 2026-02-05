Deborah Secco se inspirou em Gabriela, personagem criada por Jorge Amado, para ensaio Reprodução/Instagram
Deborah Secco se inspira em personagem de Jorge Amado para ensaio de Carnaval
Atriz vai exaltar o cinema brasileiro em figurinos para a folia
Deborah Secco se inspira em personagem de Jorge Amado para ensaio de Carnaval
Atriz vai exaltar o cinema brasileiro em figurinos para a folia
Mônica Martelli revela motivo de rejeitar novo casamento
Atriz namora o empresário Fernando Altério há 7 anos
Bruna Biancardi e Vini Jr. se declaram para Neymar no aniversário do jogador
Atleta completou 34 anos nesta quinta-feira (5)
Ivete Sangalo se surpreende com performance sensual de Vanessa da Mata em festa; assista
Cantoras se divertiram juntas em Salvador
Angélica e Grazi Massafera treinam juntas
Apresentadora e atriz foram acompanhadas pelo personal trainer Chico Salgado
Vídeo! Luísa Sonza critica excesso de contato físico: 'Para de me abraçar'
Cantora afirmou se sentir incomodada com abraços e toques constantes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.