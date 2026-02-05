Deborah Secco se inspirou em Gabriela, personagem criada por Jorge Amado, para ensaio - Reprodução/Instagram

Publicado 05/02/2026 19:08

Rio - Deborah Secco compartilhou nas redes sociais nesta quinta-feira (5) imagens do ensaio fotográfico inspirado em Gabriela, personagem do romance escrito por Jorge Amado. Os cliques são parte do tema escolhido para a celebração de Carnaval da atriz, que neste ano vai homenagear o cinema brasileiro.

"Começou o 'Carnaval da Dedé'. E nesse ano vamos homenagear o cinema nacional!!! Começando com ela!!! Gabriela", contou ela na legenda.

Os internautas ficaram encantados com o ensaio de Deborah Secco. "Que maravilha!! Brilhe", comentou um fã. "Já começa com essa pedrada de sucesso? Amo!", elogiou outro. "Você entregou mais do que eu esperava", disse um terceiro.

O romance "Gabriela, Cravo e Canela" foi publicado em 1958 e virou telenovela na adaptação de 1961 na extinta TV Tupi. Sônia Braga viveu a protagonista na versão da TV Globo em 1975 e Juliana Paes assumiu o papel no remake produzido pela emissora em 2012.