Luísa Donza - Reprodução / Tiktok

Publicado 05/02/2026 12:44

Ri0 - Luísa Sonza usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre situações de contato físico que, segundo ela, passam do limite. A cantora, de 27 anos, afirmou se sentir incomodada com abraços e toques constantes em interações do dia a dia, especialmente com pessoas que fazem parte de sua rotina profissional e social.



Em um vídeo publicado no TikTok, Luísa explicou que não vê necessidade de tantos abraços em encontros frequentes. “De verdade, eu preciso falar um negócio aqui que me deixa muito indignada. Vamos normalizar não precisar dar abraço, toda aquela cerimônia, com pessoas a quem vemos todos os dias? Pessoas do trabalho, amigos?”, disse.



A artista destacou que a situação é diferente quando se trata de alguém que não encontra há muito tempo. “Uma coisa é aquela pessoa que você está há um ano sem ver, beleza. Agora, se vê toda semana, o tempo todo… Para de me abraçar, pelo amor de Deus!”, afirmou.



Luísa também incentivou os seguidores a respeitar os limites físicos alheios e refletir antes de tocar alguém. “Não precisa! Naturalizem conversar de longe. Não precisa abraçar, pegar, encostar… Você consegue ser carinhoso de longe, acredite. As palavras também têm poder. Fala, não abraça, gente! Não precisa todo o tempo!”, concluiu.

