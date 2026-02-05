Bruna Biancardi e Vini Jr. se declaram para Neymar em aniversário de 34 anos do jogadorReprodução / Instagram

Rio - Neymar celebrou 34 anos nesta quinta-feira (5) e recebeu homenagens que movimentaram as redes sociais. Entre as declarações, chamaram atenção as mensagens de carinho de Vini Jr. e de Bruna Biancardi, mulher do jogador, que usaram seus perfis para comemorarem a data.
Vini Jr., de 25 anos, compartilhou uma foto ao lado de Neymar em um momento descontraído e escreveu: “Feliz aniversário, irmão. Tudo de melhor. Te amo.”

Já Bruna Biancardi apostou em um tom romântico e bem-humorado ao celebrar mais um aniversário do marido. A influenciadora relembrou os cinco anos de relacionamento e brincou com a passagem do tempo.
“Lindo, já são 5 aniversários ao seu lado… E quanta coisa mudou de lá para cá. Éramos dois jovens [risos], e agora meu marido já tem pelos brancos na barba (eu sigo jovem, obviamente)”, escreveu.

Na sequência, Bruna desejou que este seja um ano especial para Neymar, com “saúde, conquista e bênçãos”, e reafirmou a parceria nos diferentes momentos da vida. “Seguiremos ao seu lado nos momentos bons — e nos difíceis também, como sempre!”, afirmou.

A declaração terminou com mais uma brincadeira carinhosa: “Que venham mais aniversários, mais histórias e mais fios brancos… de preferência só na sua barba [risos]. Que a gente siga junto, crescendo, aprendendo e se escolhendo todos os dias. Te amo muito.”