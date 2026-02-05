Bruna Biancardi e Vini Jr. se declaram para Neymar em aniversário de 34 anos do jogador - Reprodução / Instagram

Publicado 05/02/2026 15:25

Rio - Neymar celebrou 34 anos nesta quinta-feira (5) e recebeu homenagens que movimentaram as redes sociais. Entre as declarações, chamaram atenção as mensagens de carinho de Vini Jr. e de Bruna Biancardi, mulher do jogador, que usaram seus perfis para comemorarem a data.