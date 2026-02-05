Angélica e Grazi Massafera praticam exercício com Chico SalgadoReprodução / Instagram

Rio - Focadas! Angélica, de 52 anos, e Grazi Massafera, de 43, treinaram numa academia, na manhã desta quinta-feira (5). Através dos stories do Instagram, a apresentadora e atriz surgiram juntinhas numa 'selfie'.
Para praticarem exercícios, as famosas optaram por looks confortáveis. Angélica apostou num conjuntinho vinho, enquanto a intérprete da vilã Arminda, da novela "Três Graças", da TV Globo, escolheu top e short no 'pretinho básico'. Vale lembrar que as artistas já compartilharam a rotina saudável nas redes sociais, como a a prática de ioga.
A comandante do programa "Angélica Ao Vivo", do GNT, e a protagonista do folhetim "Dona Beja", que recentemente estreou na HBO Max, se exercitaram ao lado do personal trainer Chico Salgado. "Estava com saudade do meu grupo fitness predileto", escreveu ele.
Além delas, o profissional já acompanhou a rotina de exercícios de mais famosas, como Bruna Marquezine, Camila Pitanga, Gracyanne Barbosa, Giovanna Ewbank, Carolina Dieckmmann, Ingrid Guimarães e mais.