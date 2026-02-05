Angélica e Grazi Massafera praticam exercício com Chico SalgadoReprodução / Instagram
Angélica e Grazi Massafera treinam juntas
Apresentadora e atriz foram acompanhadas pelo personal trainer Chico Salgado
Luísa Sonza critica excesso de contato físico: 'Para de me abraçar'
Cantora afirmou se sentir incomodada com abraços e toques constantes
Alexandre Frota detona Brunna Gonçalves: 'Vive às custas do que sobrou da Ludmilla'
Bailarina foi criticada após apoiar a cantora, que se negou a dar entrevista ao SBT devido disputa judicial contra Marcão do Povo por racismo; entenda
Atriz de 'Verdades Secretas' é roubada e agredida no Rio
'Eu não estou bem, mas vou ficar', comentou Gabrielle Gambine
Marcos Mion desabafa sobre crise de hérnia de disco: 'Tragédia'
Apresentador precisou deitar de bruços numa bancada para tentar amenizar a dor
Kyra Gracie revela que foi vítima de assédio no jiu-jitsu: 'Congelei'
Mulher de Malvino Salvador desabafa sobre os bastidores do esporte: 'Perigoso para meninas e mulheres'
