Publicado 05/02/2026 09:09

Rio - Gabrielle Gambine, que integrou o elenco da novela "Verdades Secretas 2", viveu momentos de pânico, nesta quarta-feira (4), no Rio. Aos prantos, a modelo contou, no Instagram Stories, que foi assaltada, agredida e teve diversas diversas transações bancárias feitas através de seu celular.

"Gente, fui roubada e agredida. Estou gravando esse vídeo do celular do meu amigo na delegacia. Por favor, se receberem alguma mensagem estranha do meu número não respondam", escreveu ela.

Em outro post, Gabrielle comentou como se sentia. "Eu não estou bem, mas vou ficar. Estou com dor porque me bateram e estou tendo crise de ansiedade com a quantidade de transações feitas no meu nome. Levaram meu celular, meus pertences, coisas que ainda estou pagando com muito sacrifício. Tudo que posto aqui é resultado de muito trabalho e perseverança".

A equipe da atriz se manifestou, na mesma rede social, e informou que ela tomava as medidas necessárias em relação ao caso. "Amigos e seguidores da Gabi, agradecemos toda a preocupação. Ela já está sendo cuidada e acolhida. Neste momento, estamos focados na recuperação e em tomar as providências necessárias com segurança. Assim que possível, ela volta para falar com vocês com toda calma, carinho e respeito".



