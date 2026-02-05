Kyra Gracie denuncia assédio no esporte - Reprodução de vídeo

Publicado 05/02/2026 08:16

Rio - Octacampeã mundial de jiu-jitsu, Kyra Gracie revelou que foi vítima de assédio no esporte, além de testemunhar vários outros casos. Em um vídeo publicado no YouTube, a mulher do ator Malvino Salvador deu detalhes do ocorrido e denunciou os desrespeitos e os abusos que acontecem nos bastidores das competições.

"Há muito tempo resolvi que não posso mais ficar calada. E isso foi libertador para mim", disse Kyra. Logo em seguida, ela recordou uma situação abusiva que vivenciou: "'Imagina você peladinha dentro do meu kimono keiko'. Um senhor de idade falando isso para uma menina. E essa menina era eu, com 18 ou 19 anos. Ele veio me abordar, dizendo que queria me patrocinar, e eu congelei. Quando ele estava nos eventos, ele aparecia, eu me escondia. Congelava de novo. Ele errou, e eu me calei. Guardei isso até agora porque o ambiente silencia as muito as mulheres".

A faixa-preta ressaltou que ser da família Gracie, que ajudou a popularizar o jiu-jitsu no Brasil, não a blindou dos assédios. "Já passei por muitas situações contrangedoras, de assédio, e tenho certeza que se eu não fosse da família Gracie seria muito pior".

Kyra contou que o 'senhor' que a assediou segue patrocinando "eventos e meninas no esporte". "Por isso eu preciso que você também entre nessa luta. O que acontece nos bastidores do jiu-jitsu não é uma exceção. É um problema do sistema todo. Faz parte da cultura do jiu-jitsu. E vai sendo passado de geração em geração. Testemunhei centenas de casos, e por muito tempo tive medo de falar".

"Sei que vou ser criticada por só falar agora, mas o silêncio só protege os agressores. E a cada dia vão surgindo mais denúncias de assédio contra professores e nomes renomados do meio da luta. Claro que todos os casos devem ser apurados pela Justiça, mas eu quero falar que esse tipo de denúncia não me pegam de surpresa. Quem viveu esse meio sabe que situações assim são tratadas como normal. A maioria das mulheres do jiu-jitsu já passou por algo semelhante. E o ambiente da competição do jiu-jitsu é de fato muito perigoso para meninas e mulheres, salvo pouquíssimas exceções", acrescentou.

O relato de Kyra veio após o lutador de jiu-jitsu brasileiro André Galvão, líder da equipe Atos, de San Diego, EUA, ser acusado de assédio sexual por uma aluna de 18 anos. Galvão negou as acusações e afirtmou que tomará as medidas judiciais necessárias.

Assista ao relato de Kyra:



