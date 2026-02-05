Marcos Mion - Reprodução / X

Publicado 05/02/2026 08:47

Rio - Marcos Mion, de 46 anos, utilizou os stories do Instagram, nesta quarta-feira (4), para desabafar sobre a crise de hérnia de disco. O apresentador do "Caldeirão", da TV Globo, contou que precisou deitar de bruços em cima de uma bancada para tentar amenizar a dor.

"Hérnia de disco é uma tragédia, meu Deus. Você para em qualquer lugar para descomprimir a coluna, que é para dar aquela 'espaçadinha' assim, sabe? Para dar um 'ah' [alívio]. Eu estou numa ilha", disse o comunicador, que em seguida relatou que começou a sentir os sintomas antes de gravar a atração.



"Eu comecei a sentir a crise vindo ontem, antes de gravar o programa, era programa de Carnaval. E vocês me conhecem, né? Eu danço, eu pulo, eu me jogo, eu curto aquele palco ali como se não houvesse amanhã. Eu curto como a plateia, como os convidados e aí fui para as cabeças e sentindo muita dor, sabendo onde isso ia acabar, mas é o show, né? O show não para, mas eu sabia onde ia parar", concluiu Mion.