Rock in Rio divulgou novas atrações do festival Reprodução/Instagram

Publicado 11/02/2026 00:02

Rio - O Rock in Rio revelou duas novas atrações que se apresentarão no festival no dia 7 de setembro: Laufey e Jon Batiste. Na mesma data, Elton John será o headliner e Gilberto Gil também completa o line-up divulgado pelo evento.

No Palco Mundo, Jon Batiste, oito vezes vencedor de prêmios Grammy, Oscar e Emmy, faz sua estreia na Cidade do Rock, trazendo ao festival sua visão musical ampla e contemporânea. Vencedor da categoria Melhor Álbum Americana no Grammy Awards de 2026 por seu projeto "BIG MONEY".

Laufey que também conquistou, pela segunda vez em sua carreira, a categoria Melhor Álbum Vocal de Pop Tradicional com seu álbum "A Matter of Time' na última cerimônia do Grammy, se apresentando pela primeira vez no Rock in Rio e encerrando as apresentações do Palco Sunset.

O Rock in Rio ocorrerá no Parque Olímpico do Rio de Janeiro nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro de 2026. O festival divulgou nomes do line-up, como Avenged Sevenfold, Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Bring Me The Horizon, Demi Lovato, Gilberto Gil, Jamiroquai, Mumford & Sons e João Gomes e Orquestra Brasileira.