Sarah Andrade não resistiu ao paredão do ’BBB 26’Reprodução/Globo
confira o discurso de eliminação do Tadeu para Babu, Sarah e Sol! #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/TcUPJ3ihnw— TV Globo (@tvglobo) February 11, 2026
Sarah Andrade é eliminada com 69,13% dos votos
Sister enfrentou a berlinda contra Babu Santana e Sol Vega
BBB 26: Babu Santana alfineta Jonas Sulzbach no 'Sincerão': 'Não consegue fazer duas frases'
Ator reclama de Ana Paula: 'Me ferrou'
'BBB 26': Após denúncias, perfil de Chaiany no Instagram é derrubado
Conta oficial da participante alcançou 2 milhões de seguidores
Aline Campos avalia eliminação no 'BBB 26' como 'livramento'
Ex-sister foi a primeira eliminada do reality
'BBB 26': Big Fone toca e gera bate-boca entre Edilson Capetinha e Milena
Ex-jogador de futebol atendeu o telefone; confira a dinâmica
BBB 26: Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega estão no paredão
Um dos participantes será eliminado nesta terça-feira (10)
