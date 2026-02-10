Sarah Andrade não resistiu ao paredão do ’BBB 26’ - Reprodução/Globo

Publicado 10/02/2026 23:36

Rio - Sarah Andrade não resistiu ao quarto paredão do "BBB 26" e foi eliminada noite desta terça-feira (10) com 69,13% dos votos. Indicada no contragolpe, a sister disputou a preferência do público com Babu Santana, que recebeu 28,49%, e Sol Vega, que levou apenas 2,38%.

No discurso, Tadeu Schmidt destacou que a berlinda era composta somente por Veteranos, grupo de ex-integrantes do reality. "Você conhecia e todo mundo conhece as armas permitidas no 'BBB'. Já não seria fácil, e se você não tem disposição para ir para o combate com tudo e se expor para valer, aí você determinou que essa batalha estava perdida. Acabou para você, Sarah".

Natural de Brasília, no Distrito Federal, a influenciadora de 34 anos participou do "BBB 21" e integrou o "G3", aliança formada também por Gil do Vigor e Juliette Freire. Ela foi eliminada no nono paredão daquela temporada.

Líder da semana, Jonas Sulzbach emparedou Babu. Sol foi a mais votada pela casa com 10 votos. Samira havia sido indicada ao paredão após um consenso entre a veterana e Juliano na dinâmica "Duelo de Risco". Sarah caiu na berlinda após contragolpe do ator. A atendente de bar escapou do risco de eliminação ao vencer a prova Bate e Volta.