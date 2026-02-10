Babu provoca JonasReprodução de vídeo
February 10, 2026
BBB 26: Babu Santana alfineta Jonas Sulzbach no 'Sincerão': 'Não consegue fazer duas frases'
Ator reclama de Ana Paula: 'Me ferrou'
'BBB 26': Após denúncias, perfil de Chaiany no Instagram é derrubado
Conta oficial da participante alcançou 2 milhões de seguidores
Aline Campos avalia eliminação no 'BBB 26' como 'livramento'
Ex-sister foi a primeira eliminada do reality
'BBB 26': Big Fone toca e gera bate-boca entre Edilson Capetinha e Milena
Ex-jogador de futebol atendeu o telefone; confira a dinâmica
BBB 26: Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega estão no paredão
Um dos participantes será eliminado nesta terça-feira (10)
BBB 26: Juliano Floss lembra música feita por Marina Sena para ele
Cantora reage: 'Foi assim mesmo. O loirinho inspira'