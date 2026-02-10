Babu provoca JonasReprodução de vídeo

Rio - Babu Santana provocou Jonas Sulzbach durante o "Sincerão", do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite desta segunda-feira (9). Na dinâmica, o ator discordou da característica de 'palestrinha' dada para o influenciador digital e comentou que ele não "consegue fazer nem duas frases com cognição". 
No 'Sincerão', uma pessoa colocava a foto de alguém na testa e fazer perguntas para os amigos para tentar descobrir quem era. "Todo mundo só pode responder sim ou não, nada além de sim ou não... Você deve seguir o gabarito de palavras que temos na tela para fazer quatro perguntas", explicou o apresentador Tadeu Schmidt. 
Babu pediu ajuda aos aliados para tentar adivinhar o participante que estava em sua testa. Mas a resposta de Ana Paula confundiu o artista. Ela confirmou que a pessoa em questão era "palestrinha". Babu, então, opinou: "É o Breno", afirmou o Veterano. "É o papai aqui", debochou Jonas.
"Ai, gente, não é palestrinha. Palestrinha? palestrinha não. Ele não consegue fazer nem duas frases com cognição", alfinetou Babu. "Toma uma melequinha na cabeça", debochou Jonas. "Você não consegue fazer duas frases fazerem sentido... Fala sério", destacou o ator. Como consequência do erro, Babu levou um banho de gosma. 
Depois do término da dinâmica, Babu reclamou com Ana Paula. "Ela me ferrou, cara. Ele não é nunca". "Ele é", disparou a jornalista. "Ele é o mais palestrinha de todos", concordou Juliano. "O [Alberto] Cowboy é palestrinha. Ele (Jonas) não consegue ligar uma frase na outra", concluiu. 
 