Aline CamposReprodução / Instagram

Publicado 09/02/2026 13:30

Rio - Primeira eliminada do "BBB 26", Aline Campos voltou ao centro das atenções ao comentar, nas redes sociais, sua saída do reality. A atriz e bailarina concordou com a avaliação de um seguidor que definiu a eliminação como um "livramento".

"Foi livramento ter saído daquele programa. Linda", disse uma seguidora. "Sim", respondeu Aline no Instagram. Ela enfrentou Ana Paula Renault e Milena e deixou o jogo com 61,64% dos votos, após se envolver em conflitos.



Ao endossar a ideia de que deixar o confinamento representou algo positivo para sua saúde mental e espiritual, a ex-sister recebeu apoio de parte do público. No entanto, a fala também abriu espaço para críticas e ironias.





