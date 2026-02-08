Samira é indicada ao paredão - Reprodução de vídeo

Samira é indicada ao paredãoReprodução de vídeo

Publicado 08/02/2026 08:08

Rio - Sol Vega e Juliano Floss participaram da dinâmica "Duelo de Risco", do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite deste sábado (7), e precisaram entrar em consenso para indicar uma pessoa ao paredão. Eles optaram por Samira, que foi às lágrimas.

Na sexta (6), os participantes apontaram quem eles gostariam de enfrentar na berlinda. Já na última noite, Tadeu Schmidt pediu para o líder Jonas sortear uma pessoa para participar da dinâmica. Ele tirou Sol Vega, que havia escolhido Juliano Floss para duelar. Com isso, os dois foram levados para salas separadas.

No local, Sol e Juliano tinham que escolher entre os cartões "Imunidade" e "Nós Indicamos". Caso os dois escolhessem Imunidade, eles seriam Emparedados. Se um escolhesse "Imunidade" e o outro "Nós Indicamos", um estaria Imune e o outro Emparedado, respectivamente. Mas se os dois optassem pelo cartão "Nós Indicamos", eles deveriam entrar em consenso para indicar alguém ao Paredão.



Os competidores escolheram o "Nós Indicamos" e colocaram Samira na berlinda. Ao saber da notícia, a atendente de bar foi às lágrimas e acusou o dançarinho de ser "mente fraca".

Juliano x Samira

Enquanto cumpria o Castigo Monstro com Milena, Juliano se justificou para a Samira durante uma discussão. "Você fala pra todo mundo que está do lado de todo mundo, Samira. (...) Quem tá em cima do muro, toma de todos os lados. Foi o que aconteceu com você. Tomara que você aprenda a ser leal. Ontem você falou pra ela [Milena] que não tava em nenhum lado", disse o dançarinho.

"Eu não estou do teu lado mesmo", rebateu a loira. "Eu não ia colocar alguém do meu grupo. Você não tá no meu grupo", disparou ele.