Jordana e Samira brigam no 'BBB 26'Reprodução de vídeo

Publicado 07/02/2026 08:57

Rio - Samira e Jordana brigaram depois da dinâmica "Duelo de Risco", do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, nesta sexta-feira (6), e precisaram ser contidas por outros participantes. Durante a discussão, as sisters trocaram ofensas e até se 'peitaram'.

Tudo começou quando Samira disse que desejava ir ao Paredão com Jordana porque ela seria "falsa". A advogada também comentou que gostaria de duelar com atendente de bar, já que a considera "falsa, hipócrita e de estar onde lhe convém". Após o programa ao vivo, as duas tiveram um embate.

#BBB26 Discordo de algumas coisas relacionadas à Jordana, mas fato é que aqui ela lavou a alma. Expôs Samira, não mentiu e quando sentiu que a Samira queria intimidá-la com os dois passinhos em sua direção, peitou grandona! Caraca, ganhou meu respeito! pic.twitter.com/NuhLIjClA7 — Rackys (@Rackys) February 7, 2026

"Palestrinha", provocou Samira. "Escrota. Pedindo pra fazer prova comigo ontem, falando que não tinha nada contra mim", afirmou Jordana. "Eu não pedi, estava lá procurando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra", disse a loira. "Estava falando de várias pessoas, mas na frente não fala de ninguém", completou.

"E você? Fala até de quem anda ao seu lado. De todo mundo que você anda aqui você já falou aqui no quarto, tá? Você fala, você fala de todo mundo que você anda", declarou Jordana.





OLHA A TRETAAAAAA! Jordana e Samira discutem depois da dinâmica #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/OFFNU8J083 — Big Brother Brasil (@bbb) February 7, 2026

Internautas pedem expulsão de Jordana

A briga entre Samira e Jordana repercutiu nas redes sociais. Os internautas apontaram a 'peitada' da advogada na atentende de bar durante a briga e ainda notaram que ela afastou Milena, que entrou no meio da discussão para separar as duas. A hashtag "Jordana Expulsa" chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

"Jordana tem que ser expulsa! Além da peitada na Samira ela deu um empurrão na Milena. Empurrão é agressão", afirmou um internauta. "Jordana empurrando a tia Milena enquanto parte para cima da Samira", disse outro. "Empurrou a tia Milena, colocou a integridade em risco, queremos expulsão já. Jordana expulsa", pediu uma terceira pessoa.