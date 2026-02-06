Samira critica conversas de Alberto Cowboy e GabrielaReprodução / TV Globo
Ao explicar a situação, Samira afirmou que se sentiu desconfortável com o conteúdo das conversas. “Ai, gente, umas conversas… Desculpa, talvez vou falar uma coisa que não vai cair bem. Conversas maliciosas com uma pessoa. Gabi, pra mim, é um baby. Eu sou um baby, mas a Gabi também é”, disse.
Ana Paula Renault pediu mais detalhes sobre o que teria sido dito por Alberto Cowboy. “O que ele tem conversado?”, questionou a sister. Samira respondeu de forma direta: “Brincadeira de sobe e desce… umas coisas que acabam sendo vulgar no quarto. Eu acho isso nojento”.
Chaiany afirmou que também já presenciou situações semelhantes dentro da casa. “Eu já vi”, comentou. Babu Santana reforçou as críticas e acrescentou outro ponto sobre o comportamento dos rivais. “Já vi papo de imigração duvidoso”, declarou.
Alberto Cowboy: "Eu vou brigar com qualquer homem que olhar... Não deixo minha filha namorar com qualquer um não. Vou brigar demais."— Tracklist (@tracklist) February 6, 2026
Gabriela: "Você vai ficar bravo, papito?" #BBB26pic.twitter.com/766HBVkb4a
A Gabriela é sem noção né?— Nandinha (@nandinhapt) January 29, 2026
Ela alisando as pernas do Cowboy, ele sendo um homem casado… #bbb26 pic.twitter.com/jRI2O9xJcq
