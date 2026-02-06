Samira critica conversas de Alberto Cowboy e Gabriela - Reprodução / TV Globo

Publicado 06/02/2026 17:20 | Atualizado 06/02/2026 17:23

Rio - Samira comentou, nesta sexta-feira (6), conversas que diz ter ouvido entre Alberto Cowboy e Gabriela dentro da casa do "BBB 26". Em diálogo com aliados na área externa, a participante relatou incômodo com o teor das falas e fez críticas diretas ao comportamento dos colegas de confinamento.



Ao explicar a situação, Samira afirmou que se sentiu desconfortável com o conteúdo das conversas. “Ai, gente, umas conversas… Desculpa, talvez vou falar uma coisa que não vai cair bem. Conversas maliciosas com uma pessoa. Gabi, pra mim, é um baby. Eu sou um baby, mas a Gabi também é”, disse.



Ana Paula Renault pediu mais detalhes sobre o que teria sido dito por Alberto Cowboy. “O que ele tem conversado?”, questionou a sister. Samira respondeu de forma direta: “Brincadeira de sobe e desce… umas coisas que acabam sendo vulgar no quarto. Eu acho isso nojento”.



Chaiany afirmou que também já presenciou situações semelhantes dentro da casa. “Eu já vi”, comentou. Babu Santana reforçou as críticas e acrescentou outro ponto sobre o comportamento dos rivais. “Já vi papo de imigração duvidoso”, declarou.

Veja as interações:

Alberto Cowboy: "Eu vou brigar com qualquer homem que olhar... Não deixo minha filha namorar com qualquer um não. Vou brigar demais."



Gabriela: "Você vai ficar bravo, papito?" #BBB26pic.twitter.com/766HBVkb4a — Tracklist (@tracklist) February 6, 2026