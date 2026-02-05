Publicado 05/02/2026 16:34

Rio - A rotina de tarefas domésticas voltou a render climão no "BBB 26". Desta vez, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco protagonizaram uma troca de farpas durante a limpeza do banheiro da casa mais vigiada do país.



Enquanto Jonas realizava a tarefa, Leandro se aproximou e fez comentários que deram início ao embate. “Não acredito. O combinado era me chamar, meu parceiro, pelo amor de Deus”, disse o produtor cultural, ao observar a cena.



Jonas seguiu com a limpeza, mas reagiu quando percebeu que o colega havia se sentado apenas para observá-lo. “Você acha que é vergonha pra mim limpar banheiro?”, questionou o empresário. Leandro respondeu sem rodeios: “Acho nada, só quero assistir. Não tenho que achar nada”.



A conversa seguiu em tom provocativo. “Terminei já. Mas você acha que tenho vergonha de limpar banheiro. Por que você acha que assistir a algo assim é bom pra você?”, insistiu Jonas. Leandro explicou o motivo: “Porque me dá alegria ver alguém como você fazendo aquilo que eu faço”.



Jonas rebateu ao afirmar que a atividade faz parte de sua rotina fora do programa. “Eu faço isso todo dia em casa”, disse. Foi então que Leandro concluiu: “Agora, somos iguais”.



A fala não passou despercebida. “Agora, somos iguais? Que bom que você pensa assim. Pelo fato de eu limpar um banheiro, somos iguais, não entendi isso”, retrucou Jonas. O baiano respondeu de forma enigmática: “Tem coisa que a gente não entende, a gente só vive”.



O diálogo terminou com um cumprimento seco. “Bom dia”, disse Jonas. “Agora tenho o prazer de te dar um bom dia”, respondeu Leandro.