Rio - Ana Paula Renault decidiu não cumprir o desafio Barrado no Baile após ser vetada pela Líder da Semana, Maxiane, no "BBB 26", da TV Globo, desta quarta-feira (4). A integrante do time Veteranos contou sobre a decisão logo no início da dinâmica.
Ao longo das 7 horas do desafio, a jornalista ficou deitada, cochilou, "trocou os piercings" e pintou o desenho de Maxiane com outras cores. Ela descumpriu o desafio, já que precisava seguir o gabarito e usar os mesmos tons.
A jornalista chegou a ironizar a justificativa da influenciadora digital. "'Eu não iria colocar a Ana Paula, mas ela veio me incomodar no meu café da manhã'. [risos] Senhor do bom Jesus, o que esse povo está pensando? Quer tomar o café da manhã em paz, gente. Complicado. Por que eu sou assim? Essa bruxa má... fui incomodar a líder. Que audácia", disparou.
Vale lembrar que mais cedo no mesmo dia, Ana Paula foi provocar Maxiane após voltar do Paredão que havia sido indicada por ela. A jornalista estava na berlinda com Leandro e Brigido. O empresário levou a pior e deixou o reality, na terça (3).
Quando terminou a festa, a loira retornou para a casa mais vigiada do Brasil e encontrou as aliadas, Milena e Chaiany. "E aí, como foi a festinha da coordenadora do resort?", perguntou Ana Paula. A babá respondeu: "Não sei. Só comi e vim para dentro [da casa]". "Foi boa", disse Chaiany. Em seguida, as sisters foram dormir.
A jornalista havia anunciado a decisão logo no início do desafio. "Eu fiz o Castigo do Monstro, estou completamente quebrada e... não consigo mais ficar debruçada, senão vou acabar com a minha coluna. Então, eu vou ficar deitadinha e bonitinha".
