’BBB 26: Ana Paula Renault provoca Maxiane e Sarah Andrade - Reprodução / Instagram

’BBB 26: Ana Paula Renault provoca Maxiane e Sarah AndradeReprodução / Instagram

Publicado 04/02/2026 12:25

Rio - Ana Paula Renault provocou as rivais, Maxiane e Sarah Andrade no "BBB 26", da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (4), após escapar do Paredão. A jornalista foi até a cozinha confrontar a Líder da Semana, que a indicou para a última berlinda.

fotogaleria

"E aí, Líder. Bom dia! Teve o recado que mereceu? Para mim, está sendo um excelente dia. Voltei de um Paredão que você me colocou", disse a loira. Maxiane, que estava tomando café da manhã, rebateu: "Que bom que você voltou. Isso mostra que é o público que decide. Você quer que eu faça o que? Que me ajoelhe aos seus pés?".



A integrante do time Veteranos falou para a pernambucana colocá-la novamente no Paredão. A influenciadora digital não descartou a possibilidade. "Se eu for Líder, pode ser. Porque aí você recua, fica de coitadinha". "Você acha que eu vou recuar?", retrucou Ana Paula.

Maxiane encerrou a discussão ironizando a mineira. "Um palco e um microfone, por favor. Está faltando só isso para o show dela. Ela voltou do Paredão para dar o show dela", disse ela.



a maxiane não sabe brigar, nem argumentar kkkkkenquanto a ana paula fica estável e provocando, ela o tempo todo tenta debochar e gritar sem saber se defender em nadakkkkkkk



pic.twitter.com/bPrUSRQIlp — mands;⁷ (@jiiminjjkk) February 4, 2026

Em seguida, Ana Paula foi até o banheiro e entrou num embate com Sarah, acusando a sister de "caçar enredo". "Não tenho medo de você, não, gata. Fica bem tranquila", respondeu a participante da edição 21 do reality.

Ana Paula, então, disse: "Mas que horas eu falei que é para você ter medo? Eu falei só que é para você arrumar a sua própria história, não ficar se utilizando dos outros para tentar ter enredo e aparecer aqui dentro. Acorda para o jogo. Beijo, Sarinhah".



"Beijo, gata. Ótimo dia para você", ironizou Sarah. "Para você, não. Se depender de mim aqui, igual você falou... que a convivência comigo é muito ruim, que eu sou desumana e que você me diagnosticou. Se depender de mim, a sua vida aqui dentro será um inferno", disparou Ana Paula.

Ana Paula para Sarah: “Se depender de mim, a sua vida aqui dentro será um inferno”



É ISSO QUE A GENTE QUER VERR!!!#BBB26

pic.twitter.com/ztIP4Z7jJE — vittor (@vittor) February 4, 2026

Ana Paula estava no Paredão com Brigido e Leandro Boneco. Com 77,88% dos votos, o empresário levou a pior e deixou o reality, nesta terça-feira (3).