Rio - Babu Santana imitou Sarah Andrade na área externa da casa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na madrugada desta quarta-feira (4), e divertiu Juliano Floss, Chaiany e Marcelo.

“A Sarah me irrita, porque ela faz...”, disse o artista, antes de imitar a risadinha da influenciadora digital.


O vídeo do momento viralizou nas redes sociais. “Eu não consigo parar de rir”, disse um usuário dono, antigo Twitter. “Meu Deus, a imitação perfeita”, opinou outro. “Eu tô passando mal de rir. Certeza que a casa inteira acha essas risadas uma chacota e ninguém nunca teve coragem de falar. Obrigado por tanto, Babu”, afirmou uma terceira pessoa.

Outros comentários como “Babu está com algum celular olhando o Twitter não é possível (risos), “Babu, você é sensacional” e “que vídeo bom” também foram publicados na rede social.