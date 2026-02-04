Babu Santana diverte brothers ao imitar Sarah - Reprodução de vídeo

Publicado 04/02/2026 10:57 | Atualizado 04/02/2026 10:57

Rio - Babu Santana imitou Sarah Andrade na área externa da casa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na madrugada desta quarta-feira (4), e divertiu Juliano Floss, Chaiany e Marcelo.



“A Sarah me irrita, porque ela faz...”, disse o artista, antes de imitar a risadinha da influenciadora digital.

SOCORRO! Babu imita risadinha de Sarah no final das frases #BBB26 pic.twitter.com/X1iin5BG1Y — Central Reality (@centralreality) February 4, 2026

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais. “Eu não consigo parar de rir”, disse um usuário dono, antigo Twitter. “Meu Deus, a imitação perfeita”, opinou outro. “Eu tô passando mal de rir. Certeza que a casa inteira acha essas risadas uma chacota e ninguém nunca teve coragem de falar. Obrigado por tanto, Babu”, afirmou uma terceira pessoa.Outros comentários como “Babu está com algum celular olhando o Twitter não é possível (risos), “Babu, você é sensacional” e “que vídeo bom” também foram publicados na rede social.