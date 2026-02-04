Brigido durante o 'Bate-Papo BBB' - Reprodução de vídeo

Publicado 04/02/2026 08:33 | Atualizado 04/02/2026 15:13

Rio - Eliminado com 77,88% dos votos, Brígido participou do "Bate-Papo BBB", do Globoplay, comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, na noite desta terça-feira (20), e admitiu que errou em suas estratégias no jogo do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo.

"Eu estava com uma sede muito grande de jogar. Tanto que na primeira prova do líder, eu tirei a Ana Paula. Quando percebi, pensei: 'deveria ter tirado outra pessoa', porque eu sabia que a Ana Paula ia me cutucar de alguma maneira. Eu não precisava ir até a Ana Paula. Achava que isso era uma boa jogada. Depois, fiquei refletindo. Podia ter ido por outro caminho, podia ter construído de outra maneira", reconheceu.

"Entendi que a gente não tem que procurar o embate, que o embate vai acontecer naturalmente pela convivência. Não existe estratégia ali, são 20 e poucas pessoas totalmente diferentes. Ali foi caindo a ficha do que é jogar o 'BBB'. A gente não tem um minuto de paz... Toda hora acontecendo muita coisa. Acho que demorei para recalcular rota quando percebi que minha estratégia estava errada. Como minha estratégia estava errada, virei opção de voto logo no começo", destacou.

Na atração, o empresário também comentou sua visão em relação ao jogo de Ana Paula, de que ela influencia as pessoas da casa. Ele, ainda, revelou se não fez o mesmo com a sister, já que falava dela para as pessoas, e explicou o motivo de ter evitado um embate direto com a jornalista.

"Todo mundo com que eu falava sobre a Ana Paula concordava sobre o que a gente estava vendo. Nenhuma pessoa com quem falei disse que não concorda, pelo contrário, todo mundo concordava. E eu acho que esse é o ponto. A Ana Paula cutuca todo mundo e vê quem dá corda para ela. Todas as vezes que ela me cutucava, ou eu devolvia tranquilamente ou eu só ignorava. Eu sabia que, na minha visão, se eu explodisse com a Ana Paula, ia ser pior para mim, de eu perder minha razão, gritar com uma mulher".

Carinho de Gabriela

Brígido assistiu a uma cena de Gabriela aparece fazendo carinho em sua coxa, em um momento do reality, e falou sobre o episódio. "Eu enxergava a Gabi como uma menina, uma criança, às vezes até como uma aluna lá da escola. Não via maldade nela. Tanto que eu até limitava", afirmou ele, que é comprometido. "Eu falei pra ela, 'tem limites, tenho namorada'. Se eu visse que estava passando do ponto, eu falaria".

A fala do brother repercutiu nas redes sociais: "Mostraram para o Brígido a Gabriela se esfregando nele e ele disse que a vê como uma menina, uma aluna da escola dele. Que alunas são essas?", questionou um usuário do X, antigo Twitter. "Brígido falando que via a Gabriela como aluna? E alunas alisam professores?? prefiro nao comentar", disse outro. "Meu Deus. Brígido comparou a cena da Gabi fazendo massagem na perna dele. Ele disse que 'vê ela como uma criança', inclusive comparou com uma aluna! O cara é uma caixa de surpresa negativa", disparou uma terceira pessoa.