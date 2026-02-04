Matheus, do 'BBB 26', grava vídeo e se desculpa - Reprodução / Instagram

Matheus, do 'BBB 26', grava vídeo e se desculpa Reprodução / Instagram

Publicado 04/02/2026 15:25 | Atualizado 04/02/2026 15:28

Rio - O ex-BBB Matheus Moreira, segundo eliminado do "Big Brother Brasil 26", usou as redes sociais nesta quarta-feira (4) para se posicionar sobre sua passagem pelo reality. No vídeo, ele pediu desculpas por falas e atitudes que teve dentro da casa e afirmou reconhecer os próprios erros.



Na legenda da publicação, Matheus foi direto ao abordar as críticas que recebeu após deixar o programa. “Não é nota de esclarecimento. É assumir erro, explicar intenção e seguir em frente. Errei em falas, reconheço. As palavras têm impacto e a responsabilidade é minha. Também sigo em pé, com a consciência tranquila sobre quem eu realmente sou e como joguei lá dentro. Aqui tá a minha versão, sem corte, sem edição e sem recorte de página de fofoca. É exatamente isso que elas não mostram e não vão publicar. Críticas são bem-vindas. E pra quem gostou do meu jogo, do meu jeito e da minha intensidade: obrigado por estar aqui”, escreveu.



O ex-brother deixou o confinamento no dia 27 de janeiro, com 79,48% da média dos votos. Ele enfrentou Leandro e Brigido no paredão que marcou sua saída do programa.

Assista: