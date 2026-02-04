Thiaguinho será atração da festa do ’BBB 26’Reprodução/Instagram

Rio - Pagode, comida brasileira e muito entretenimento. Assim será a noite desta sexta-feira (6) no 'BBB 26', com a festa comandada por Thiaguinho. No setlist, o artista vai animar os brothers ao som de 'Falta Você', 'Eu Sou o Cara Pra Você', 'Livre Pra Voar' e outros sucessos.
No cardápio, sugerido pela chef Rita Lobo, pratos típicos das cinco regiões do país aguardam os participantes. Entre as opções estão a Moqueca de Banana da Terra, do Nordeste; a Costelinha de Porco, do Centro-Oeste; o Pudim de Mandioca com Cumaru, do Norte; a Cuca, do Sul; e o Bombocado, do Sudeste.
Além disso, em um ambiente com detalhes em madeira e uma imersão nos painéis de LED, os brothers poderão participar de dois jogos interativos.