Rio - Ana Paula Renault foi barrada por Maxiane da festa do líder que acontece na noite desta quarta-feira (4) no "BBB 26". A jornalista precisa pintar um desenho da rival seguindo o gabarito para conseguir voltar para a casa. Ela terá disponível apenas pão, água e um banheiro enquanto estiver isolada.
"Ela usa usa sempre a desculpa desse maldito resort, dessa bendita colônia de férias, e eu acredito que todo mundo aqui por dores e delícias e todo mundo sabe das renúncias. Isso aqui não é uma colônia de férias, eu não acredito que seja, mas já que você não gosta da colônia de férias, inclusive, a colônia de férias que todo mundo vai poder aproveitar, você vai lá e faz o desafio. É simples", justificou.
No Quarto Barrado no Baile, Ana Paula explicou que devido ao esforço no Castigo do Monstro não irá cumprir o desafio antes da festa terminar. "Eu tô totalmente quebrada e não consigo mais ficar debruçada senão vai acabar com minha coluna. Eu vou ficar deitadinha, bonitinha. Se bem, que eu posso fazer minha própria arte, né?", brincou a sister.
