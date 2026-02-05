Leandro conforta Juliano - Reprodução de vídeo

Leandro conforta JulianoReprodução de vídeo

Publicado 05/02/2026 11:08

Rio - Juliano Floss não conteve a emoção e foi às lágrimas na casa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite desta quarta-feira (4). O dançarino lamentou o comportamento das pessoas dentro do jogo e imaginou como seus familiares estavam enxergando a situação.

fotogaleria

"Não sabia que era tão louco assim, que era tão intenso assim, que as pessoas iam ficar tentando passar a rasteira pra te derrubar. Fico imaginando justamente a minha mãe, minha avó, minha irmã, meu pai vendo isso, tá ligado? Minha namorada, se tem orgulho de mim", comentou ele, aos prantos.

Leandro confortou o amigo. "O medo é humano. O que você tá sentindo eu senti, muitos outros sentiram. Faz parte. A gente não quer errar nem um pouquinho. A gente tem uma responsabilidade com quem tá lá fora, então a gente tem medo. Mas eu acho que nosso acerto é ser quem a gente é. Lembre-se sempre da educação que seu pai e sua mãe lhe deram. Por isso que eu disse que certo e errado é relativo, depende do ponto de vista. Educação que seu pai e sua mãe lhe deram, que você tá botando aqui agora pra gente ver. Quando a gente é colocado sob pressão, a gente pode explodir, porque a nossa humanidade está sendo colocada sob pressão", disse.

"Mas o medo, cara, ele faz parte da nossa humanidade. A gente não pode ter vergonha de sentir medo. Acho, inclusive, que o medo nos dá coragem em certo ponto, porque a gente pesa o risco do que a gente tá fazendo. E, de fato, estar aqui precisa ter muita coragem", completou.

Emocionado, Juliano disse que tentava extravasar nas festas, mas que as pessoas o observavam e julgavam. Jonas, com quem o dançarino já teve alguns embates, passou nesse momento pela sala. "No único momento que eu não tava pensando nesses caras, aí a Solange [Couto] veio me falar que eles juntaram numa roda pra falar que eu tava fazendo tudo pra câmera, que eu era 'biscoiteiro', que eu dançava pra câmera. Tava querendo porque eu queria soltar essa energia que tá aqui. Na outra festa que teve, eles fizeram um bolo pra falar merd* de mim".

