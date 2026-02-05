Maxiane e Jonas se beijamReprodução de vídeo

Rio - Maxiane e Jonas Sulzbach voltaram a trocar beijos no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na madrugada desta quinta-feira (5). O momento aconteceu durante a festa da líder pernambucana. 
Ao ver o beijo, Sarah Andrade disparou: "Ai, meu casal. Que delícia, Brasil". Alberto Cowboy brincou: "'Hoje eu não vou beber e não vou beijar'. Corta para ela agora". 
O clima de romance entre Maxiane e Jonas continuou ao longo da madrugada. Ela, então, lembrou que os dois não trocavam beijos desde a primeira festa do reality. "Você, em duas festas, não me beijou", afirmou a sister. "Você não vai me beijar também? Você pode me beijar", respondeu Jonas. "Vai se ferrar, Jonas", reagiu a influenciadora. "Você tem esse direito", disse o empresário. 
Os dois se beijaram novamente. "Antes tarde do que nunca", brincou Jonas. "Você tem razão", acrescentou ele. "Eu sou mais inteligente do que você imagina", respondeu Maxiane. Na sequência, eles trocaram carinhos e elogios. 
 