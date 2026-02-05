Rio - Em conversa na academia do "BBB 26", Jordana palpitou sobre a próxima liderança e o andamento do jogo. A advogada revelou para Jonas Sulzbach, Sarah Andrade e Sol Vega que ficou chocada com uma atitude de Samira e detonou a atendente de bar nesta quinta-feira (5).
fotogaleria
"Pra mim, o maior choque de todos foi esse aqui, não dá, porque desde o início estava aqui. Foi só esse Paredão, o negócio arrochar pra cá, que ela pulou pra cá", analisou. A advogada explicou a sister se aproximou do grupo de Ana Paula Renault após o resultado do último paredão.
"Tanto que eu tô chocada, tô com raiva, tô com ranço. Tô com ranço da Samira. Primeiro pelas coisas que ela fez, o jeito que ela falou. Eu achei que foi completamente desproporcional a forma que a Samira me tratou pelo que aconteceu, porque não aconteceu nada", afirmou Jordana.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.