Milena alerta Ana Paula sobre apelido a Maxiane - Reprodução / TV Globo

Publicado 05/02/2026 14:39

Rio - Um comentário feito dentro da casa do BBB 26 gerou um novo atrito entre Ana Paula e Maxiane e colocou Milena no centro da conversa. A veterana tentou alertar a aliada sobre o uso do termo “resort” para se referir à líder da semana, mas o conselho não teve efeito.

Tudo começou quando Ana Paula explicou como funcionava a missão que precisaria cumprir para conseguir entrar na festa de Maxiane. Ao comparar a dinâmica com uma situação anterior, ela comentou:

“Era a mesma coisa da Gabi, era um desenho gigante da coordenadora do resort (Maxiane)”.

Na hora, Milena interveio e fez um alerta direto: “Chega disso, tá? De resort e de coisa… porque [Maxiane teve tempo de pensar em uma resposta, tá? Olha que se eu fosse o público e tivesse vendo aquela resposta, eu pensava que ela tinha razão”.

Ana Paula discordou da análise e questionou a amiga: “Que razão, tia Milena?”. Milena insistiu: “Quem é o público e não vê o que eles fazem aqui, pensa que ela tá certa”. A veterana encerrou o assunto com ironia: “Tá bom, tia Milena”.

Apesar do aviso, Ana Paula voltou a provocar Maxiane na manhã desta quarta-feira (5). Ao encontrar a pernambucana na sala, disparou: “E aí, coordenadora do resort, como foi a festinha?”.

Breno, que acompanhava a cena, reagiu na hora: “A gente tá em voto de silêncio, cascavel”.

Maxiane respondeu com deboche: “Obrigada, Breno. Gratidão, gratidão”, imitando os trejeitos de Chaiany.

Na sequência, Ana Paula reclamou: “Nossa, gente chata do cralho”.

Entenda a origem do conflito

As discussões em torno do termo “resort” surgiram após Maxiane questionar a postura de Ana Paula no jogo. Renault costuma afirmar que alguns participantes tratam o programa como uma “colônia de férias”, e não como uma disputa real.

Na noite de terça-feira (4), ao vetar Ana Paula da Festa do Líder, Maxiane citou diretamente essas falas:

“Inclusive, ela usa sempre a justificativa desse bendito resort, dessa bendita colônia de férias. E eu acredito que todo mundo tá aqui passando por dores e delícias… e todo mundo sabe das renúncias. Então isso aqui não é uma colônia de férias”.

Segundo Milena, esse discurso pode soar convincente para quem acompanha o programa de fora. Dentro da casa, porém, o clima segue tenso, e o apelido continua em circulação.