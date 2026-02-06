Mari Gonzalez defende Jonas Sulzbach depois de ser citada por Juliano Floss no ’BBB 26’ Reprodução / Instagram

Rio - Mari Gonzalez saiu em defesa do ex-namorado, Jonas Sulzbach, após ser citada por Juliano Floss, que se desentendeu com o empresário no "BBB 26", da TV Globo. O dançarino questionou como ela "aguentou tanto tempo" o relacionamento com o modelo. Através das redes sociais, na manhã desta sexta-feira (6), a influenciadora digital destacou o "caráter e coração gigante" dele.
"Sei que ele não vai ler isso agora, e certas coisas conseguimos enxergar melhor quando estamos fora da casa, mas deixo aqui o meu relato: Jonas sempre foi uma pessoa muito boa, um homem de caráter e com coração gigante. Mantemos uma boa relação. Ele é um ótimo filho, um pai maravilhoso e querido com todos ao seu redor", iniciou a ex-'BBB 20'.
"Eu tenho muita consideração e respeito, e desejo que dê tudo certo para ele. Não é do meu perfil me envolver em polêmicas, então desejo que todos possam ter maturidade para enxergar as situações com clareza", finalizou a influenciadora digital no X, antigo Twitter.
E não para por aí! Em outro momento, Mari também reagiu ao vídeo publicado pela equipe de Juliano para provocar o rival. No registro, a influenciadora dança com Marina Sena, namorada do influenciador digital. Ela afirmou que as imagens, gravadas em 2023, foram compartilhadas "fora de contexto e sem consentimento".
"Aquele vídeo é antigo, de outro momento e foi usado fora de contexto sem meu consentimento. Jamais faria ou permitia isso, não faz parte do meu caráter", escreveu ela, nos comentários de um post do Instagram.
Entenda
Na segunda (2), Juliano e Jonas protagonizaram uma briga durante o "Sincerão". Nesta quinta (5), o dançarino revelou que pensou em mencionar o antigo relacionamento do modelo, em conversa com os aliados Ana Paula Renault e Babu Santana. "Eu ia falar: 'Como é que a Mari Gonzalez aguento tanto tempo [você]? Mas aí eu não quis envolver pessoas de fora".
O empresário e a influenciadora iniciaram o relacionamento em 2015 e ficaram noivos em 2022. No ano seguinte, colocaram um ponto final na relação. Atualmente, ela namora cantor Pipo Marques. Jonas continua solteiro, vivendo um affair com Maxiane dentro do reality.