Rio - Sorte no jogo! Jonas Sulzbach venceu a prova do líder do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite desta quinta-feira (5). Com isso, o Veterano está imune e poderá indicar uma pessoa ao paredão neste domingo (8). Devido a vitória, ele também teve a chance de escolher quem integrará seu VIP, e optou por: Alberto Cowboy, Sarah Andrade, Sol Vega, Edilson, Gabriela e Maxiane.
A disputa envolvia agilidade e teve três fases. Na primeira, os participantes precisavam 'pescar' um chaveiro, descobrir a senha de quatro números e deixar a cabine. Quatro competidores - Jonas, Sol, Marciele e Chaiany - avançaram para a segunda fase, que consistia em alcançar os cubos e formar a combinação correta. Na final, Jonas e Marci precisaram pegar um cubo específico. O Veterano ganhou.
Alvos do líder
Em conversa no quarto do líder com Edilson e Gabriela, Jonas falou sobre seus possíveis alvos: Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo. "Porque eles me colocaram (no Paredão)... Agora eu tenho três opções (de votos). Olha que coisa mais linda", comentou o brother, se referindo a quando foi indicado em consenso pelo trio na dinâmica do Big Fone. "Eu não vou querer colocar alguém só por achar que a pessoa vai sair. Eu tenho que achar isso, mas eu tenho que colocar quem me quer fora, principalmente", analisou.
Jonas relembra as indicações que recebeu pelo Big Fone de Babu, Juliano Floss e Marcelo: