Jonas fala sobre possíveis indicações ao paredãoReprodução de vídeo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Sorte no jogo! Jonas Sulzbach venceu a prova do líder do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite desta quinta-feira (5). Com isso, o Veterano está imune e poderá indicar uma pessoa ao paredão neste domingo (8). Devido a vitória, ele também teve a chance de escolher quem integrará seu VIP, e optou por:  Alberto Cowboy, Sarah Andrade, Sol Vega, Edilson, Gabriela e Maxiane.
A disputa envolvia agilidade e teve três fases. Na primeira, os participantes precisavam 'pescar' um chaveiro, descobrir a senha de quatro números e deixar a cabine. Quatro competidores - Jonas, Sol, Marciele e Chaiany - avançaram para a segunda fase, que consistia em alcançar os cubos e formar a combinação correta. Na final, Jonas e Marci precisaram pegar um cubo específico. O Veterano ganhou. 
Alvos do líder
Em conversa no quarto do líder com Edilson e Gabriela, Jonas falou sobre seus possíveis alvos: Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo. "Porque eles me colocaram (no Paredão)... Agora eu tenho três opções (de votos). Olha que coisa mais linda", comentou o brother, se referindo a quando foi indicado em consenso pelo trio na dinâmica do Big Fone. "Eu não vou querer colocar alguém só por achar que a pessoa vai sair. Eu tenho que achar isso, mas eu tenho que colocar quem me quer fora, principalmente", analisou. 