Jonas e Cowboy planejam vingança para atingir grupo de Ana Paula no 'BBB 26'Reprodução / Instagram

Publicado 06/02/2026 16:10 | Atualizado 06/02/2026 16:10

Rio - Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy conversaram sobre uma possível retaliação dentro do BBB 26 caso a casa seja levada ao “Tá Com Nada” por decisão de adversários. O assunto surgiu na madrugada desta sexta-feira (6), depois de o líder ouvir relatos de que Ana Paula Renault e Milena teriam cogitado prejudicar o grupo rival.

A informação chegou a Jonas por meio de Sarah Andrade, que contou ter escutado a conversa das sisters. Diante do cenário, Jonas e Cowboy passaram a discutir formas de reagir, com foco nos cigarros enviados pela produção ao confinamento.

No quarto do líder, Cowboy afirmou que a reposição dos maços ocorre apenas uma vez por semana, o que poderia deixar parte dos participantes sem fumar por vários dias. O veterano foi direto ao falar da ideia.

“Hoje eu pensei nessa parada! Eu vou pegar todos os cigarros e esconder se for pro Tá Com Nada por causa dessas prras aí! Qualquer um que fuma, se for pro Tá Com Nada por causa deles, ninguém vai fumar mais nessa prra”, disse.

Jonas entrou na conversa e elevou o tom. “Vou pegar e cagar em cima! Bota no vaso e caga em cima!”, afirmou, em meio a risadas. Cowboy ironizou o colega: “Tudo dele é cagar. ‘Vou cagar na mesa, vou cagar’”.

Apesar do clima descontraído, Jonas reforçou que falava sério. “Se me colocar no Tá Com Nada, eu pego todos os cigarros… Mas aí a produção bota mais. Se eles querem ser ruins, a gente vai ser pior”, declarou o líder.

Cowboy voltou a detalhar o impacto da falta de cigarro na casa e sugeriu medidas mais radicais. “É uma vez por semana. E vai ter que esconder. Joga tudo na piscina, faz uma fogueira lá na academia. Se eu vou passar vontade, todo mundo vai”, comentou.

Jonas também avaliou que os adversários tentam provocar o jogo, citando o histórico de Ana Paula no reality. “Eles querem causar. Ela fez isso e voltou do paredão”, opinou.

Ao final, Cowboy ponderou que o prejuízo maior ficaria com quem levasse a casa ao “Tá Com Nada”. “Eles perdem estalecas. Eu, pra queimar o cigarro deles, não perco nada. Ninguém vai descontar em mim”, concluiu.