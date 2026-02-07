Alberto Cowboy vence Prova do AnjoFoto: Reprodução / TV Globo
'BBB 26': Alberto Cowboy vence a Prova do Anjo e coloca Juliano e Milena no Castigo do Monstro
Antes da final da disputa, empresário precisou receber atendimento médico; entenda
Festa do 'BBB 26' tem show de Thiaguinho e embate entre brothers
Babu Santana está na mira dos veteranos
BBB 26: Jordana e Samira têm discussão acalorada e são contidas por participantes
Internautas pedem expulsão da advogada
BBB 26: Samira critica conversas de Alberto Cowboy e Gabriela e dispara: 'Vulgar'
Sister demonstrou incômodo nesta sexta-feira (6)
'BBB 26': Jonas e Cowboy cogitam vingança para atingir grupo de Ana Paula Renault
'Se eles querem ser ruins, a gente vai ser pior', disse o líder da semana ao falar em retaliação
Mari Gonzalez defende Jonas Sulzbach depois de ser citada por Juliano Floss no 'BBB 26'
Influenciadora se posicionou após o dançarino questionar como ela 'aguentou tanto tempo' o ex-namorado
