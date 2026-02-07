Alberto Cowboy vence Prova do Anjo - Foto: Reprodução / TV Globo

Publicado 07/02/2026 21:18

Rio - Alberto Cowboy venceu a Prova do Anjo do “Big Brother Brasil 26”, da TV Globo, neste sábado (7), depois de levar a melhor contra Ana Paula Renault na final. Com a vitória, o empresário poderá imunizar uma pessoa antes da formação do paredão no domingo (8).

Cowboy, então, escolheu Juliano Floss e Milena para cumprirem o Castigo do Monstro. "Quero justificar uma atitude isolada dela de colocar a casa toda no Tá Com Nada. Se você tem embate com uma pessoa ou com outra, você tem que medir consequências. Ter embate com a casa toda não é normal", explicou.

“O segundo Monstro eu vou dar para o Juliano. Foi uma pessoa a quem eu fui muito ligado. Gosto demais. Mas em uma conversa que eu tive com a Ana Paula, ele tomou as dores. Não me deu a oportunidade de conversar. Quando a pessoa não te dá a oportunidade de conversar é porque no fundo ela não quer conversa com você. É só por isso minha atitude", completou.

Susto

Cowboy passou mal, neste sábado, após se engasgar e recebeu atendimento no Confessionário. Tudo aconteceu antes da final da prova do anjo. “Atenção, o Alberto já está bem, ele já vai sair. Alberto já está bem", informou a voz.

Ao deixar o cômodo, o empresário tranquilizou os colegas. “Estou bem. Deixa eu tentar explicar: eu tenho a glote muito sensível, e isso aconteceu em 2007 aqui, do mesmo jeito, só que foi na piscina. Eu engasgo à toa, e, quando eu engasgo, minha glote fecha. Demora um pouco pra voltar, o cérebro vai entendendo... na hora que eu vou pra desmaiar, o cérebro entende e abre a glote. Não tem o que fazer".