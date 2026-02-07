Festa do 'BBB 26' tem show de Thiaguinho e briga entre Gabriela e Marcelo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Festa do 'BBB 26' tem show de Thiaguinho e briga entre Gabriela e MarceloReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 07/02/2026 12:12 | Atualizado 07/02/2026 12:12

Rio - Thiaguinho foi a grande atração da festa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite desta sexta-feira (6), e empolgou os competidores ao som de seus maiores sucessos como "Falta Você", "Eu Sou o Cara Pra Você", "Livre Pra Voar" e mais. Além da apresentação do artista, o agito contou com discussão entre participantes e conversas sobre os rumos do jogo.

Depois de Jordana e Samira, foi a vez de Marcelo e Gabriela se desentenderem. A sister foi tirar satisfação com o médico sobre o motivo dele a ter escolhido para enfrentar no paredão durante a dinâmica "Duelo de Risco". Os dois trocaram xingamentos e acusações. "Você é chata pra caralh*. Mosca morta. Leva e traz do caralh*", disparou o brother. A paulista rebateu: "Se eu fosse tão morta, você não estaria se incomodando".

E VAMOS DE MAIS TRETA? Marcelo e Gabriela começam a discutir durante a Festa no #BBB26! #RedeBBB pic.twitter.com/K0bTbpOQUi — Big Brother Brasil (@bbb) February 7, 2026

Com a casa dividida em grupos, os competidores também aproveitaram para conversar sobre o jogo e a formação do próximo paredão. Em conversa, Jonas Sulzbach, Sol Vega, Sarah Andrade e Alberto Cowboy criticaram Babu Santana. "Se o Babu for, quero muito que ele saia. O Babu está insuportável", comentou o líder. Sarah opinou: "Quero muito que ele saia. Eu sei que é opção dele [Jonas] mas, se não fosse, eu puxaria o Babu".

O ator, por sua vez, detonou Jonas durante um bate-papo com Marcelo e Leandro Boneco. "Ele é covarde".