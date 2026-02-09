Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega estão no paredãoReprodução de vídeo

Rio - Mais um paredão do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, foi formado na noite deste domingo (8). Desta vez, Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega estão na berlinda e disputam a preferência do público para seguirem em busca do prêmio de mais de R$ 5 milhões do reality show. Um dos participantes será eliminado nesta terça-feira (10). 
A formação do paredão aconteceu da seguinte maneira: anjo da semana, Alberto Cowboy imunizou Edilson. Já o líder Jonas indicou Babu para a berlinda. "Não é novidade para ninguém. Na semana passada, na oportunidade que ele teve, votou em mim para o Paredão, então é chumbo trocado. E, também, considero uma pessoa incoerente com as palavras que ele fala, como em discussões entre duas pessoas", disse. 
O ator teve direito a um contragolpe e optou por Sarah. "Por causa daquele embate e essa 'prepotência' de uma pessoa que eu só tratava com elogios, de repente, parou de falar 'bom dia' e a culpa foi minha, eu que não dava. Eu sou nervoso, sou implicante, sou um monte de coisa. Mas, na minha vida, eu nunca fui prepotente", justificou. 
Sol foi a mais votada pela casa, e Samira já havia sido indicada ao paredão após um consenso entre a veterana e Juliano na dinâmica "Duelo de Risco". Samira, Sarah e Sol, então, disputaram a prova "Bate e Volta". A atendente de bar teve mais sorte e escapou da berlinda. 