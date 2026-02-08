Juliano Floss conversa com Babu SantanaReprodução de vídeo

Rio - Em conversa com Babu no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, neste domingo (8), Juliano Floss contou que a namorada Marina Sena compôs a música "Numa Ilha" em homenagem e ele. O dançarino, ainda, recordou como a amada lhe apresentou a canção e como se sentiu na ocasião. 
"Sabia que ela fez essa música para mim, né? Foi bem no começo da nossa relação", disse Juliano. "Eu estava dormindo. Ela me acordou 7h da manhã, com um violão em cima de mim. Falou: 'Fiz uma música para você' e começou a tocar. Ali, acabou a minha vida", complementou. 
Nas redes sociais, Marina confirmou que a música foi feita para Juliano. "Foi assim mesmo. O loirinho inspira". 
Veja a letra de "Numa Ilha"
Descalça numa ilha, é tão mágico
Você dizendo que me ama
A Lua refletindo o mar, o seu cheiro
A gente junto na minha canga
Beijando o corpo inteiro, o vento no cabelo
Me levando pra entrar no mar na noite adentro
Se essa Lua fosse minha, eu te levava, amor

Pra orbitar a Terra enquanto me ama
Pra orbitar a Terra enquanto me ama
Pra orbitar a Terra enquanto me ama
Pra orbitar a Terra enquanto me ama

Do melhor jeito de acordar, você me dando bom dia
Pergunta do que eu quero pro café
Que é pra ver se é melhor já levantar pro dia
Ou ficar brincando na cama
Se quiser, vamo ficar bem
Um café na cama enquanto cê me leva além
A janela de frente pro mar, fogo com maresia
É o que sinto sobre eu e você

Descalça numa ilha, é tão mágico
Você dizendo que me ama
A Lua refletindo o mar, o seu cheiro
A gente junto na minha canga
Beijando o corpo inteiro, o vento no cabelo
Me levando pra entrar no mar na noite adentro
Se essa Lua fosse minha, eu te levava, amor

Pra orbitar a Terra enquanto me ama
Pra orbitar a Terra enquanto me ama
Pra orbitar a Terra enquanto me ama
Pra orbitar a Terra enquanto me ama

Do melhor jeito de acordar, você me dando bom dia
Pergunta do que eu quero pro café
Que é pra ver se é melhor já levantar pro dia
Ou ficar brincando na cama
Se quiser, vamo ficar bem
Um café na cama enquanto cê me leva além
A janela de frente pro mar, fogo com maresia
É o que sinto sobre eu e você

Descalça numa ilha, é tão mágico
Você dizendo que me ama
A Lua refletindo o mar, o seu cheiro
A gente junto na minha canga
Beijando o corpo inteiro, o vento no cabelo
Me levando pra entrar no mar na noite adentro
Se essa Lua fosse minha, eu te levava, amor

Pra orbitar a Terra enquanto me ama
Pra orbitar a Terra enquanto me ama
Pra orbitar a Terra enquanto me ama
Pra orbitar a Terra enquanto me ama