Juliano Floss conversa com Babu SantanaReprodução de vídeo
Juliano conta que Marina Sena escreveu “Numa Ilha” pra ele: “Ela me acordou 7 da manhã com o violão em cima de mim e falou ‘fiz uma música pra você’— BCharts (@bchartsnet) February 8, 2026
Chaiany: “Quero que ela suba em cima de mim e cante uma música também” #BBB26 pic.twitter.com/B8eSUgBbXa
Você dizendo que me ama
A Lua refletindo o mar, o seu cheiro
A gente junto na minha canga
Beijando o corpo inteiro, o vento no cabelo
Me levando pra entrar no mar na noite adentro
Se essa Lua fosse minha, eu te levava, amor
Pra orbitar a Terra enquanto me ama
Pra orbitar a Terra enquanto me ama
Pra orbitar a Terra enquanto me ama
Pra orbitar a Terra enquanto me ama
Do melhor jeito de acordar, você me dando bom dia
Pergunta do que eu quero pro café
Que é pra ver se é melhor já levantar pro dia
Ou ficar brincando na cama
Se quiser, vamo ficar bem
Um café na cama enquanto cê me leva além
A janela de frente pro mar, fogo com maresia
É o que sinto sobre eu e você
Descalça numa ilha, é tão mágico
