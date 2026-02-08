Solange Couto - Reprodução de vídeo

Rio - Solange Couto criticou Samira em conversa com Sarah Andrade e Sol Vega na casa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, neste domingo (8). A atriz disse que a atendente de bar não é uma pessoa confiável, já que transitava entre os grupos formados no reality, e lembrou uma conversa da loira com Milena do lado de fora do banheiro. "Não tenho lado nenhum, não estou de nenhum lado".

No entanto, Juliano deixou o cômodo logo em seguida. "Quando chegou do lado de fora, nós estávamos conversando. O Juliano perguntou a ela: 'Você está de qual lado?'", lembrou Solange. "(Ela) Ficou ouvindo a nossa conversa, depois, foi para o lado das meninas. Depois, foi para perto de vocês... Isso, eu estou olhando", acrescentou.

Sarah contou para a atriz que Jonas viu Samira avisando outras sisters que ele e seus aliados estavam subindo para o Quarto do Líder para poder ouvir a conversa delas. Na ocasião, o influenciador a chamou de "fofoqueira". "Na hora, a gente teve certeza que ela joga contra", declarou Sarah. "Não deu uma hora, aconteceu o negócio do Paredão", destacou ela, se referindo a dinâmica "Duelo de Risco", em que Sol e Juliano, em consenso, indicaram Samira ao paredão.



Sol, por sua vez, concordou com as participantes. "Ela fica de leva e traz. Fica lá na Ana Paula, nas meninas, com a gente não tem muita liberdade". Solange frisou: "Aí, fica difícil. Não dá para confiar".