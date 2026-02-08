Solange CoutoReprodução de vídeo
Sol, por sua vez, concordou com as participantes. "Ela fica de leva e traz. Fica lá na Ana Paula, nas meninas, com a gente não tem muita liberdade". Solange frisou: "Aí, fica difícil. Não dá para confiar".
BBB 26: Juliano Floss lembra música feita por Marina Sena para ele
Cantora reage: 'Foi assim mesmo. O loirinho inspira'
BBB 26: Solange Couto diz que 'não dá para confiar' em Samira
Atriz desabafou com Sarah Andrade e Sol Vega neste domingo
BBB 26: Samira é indicada ao paredão após 'Duelo de Risco'
Sol Vega e Juliano Floss participaram da dinâmica
'BBB 26': Alberto Cowboy vence a Prova do Anjo e coloca Juliano e Milena no Castigo do Monstro
Antes da final da disputa, empresário precisou receber atendimento médico; entenda
Festa do 'BBB 26' tem show de Thiaguinho e embate entre brothers
Babu Santana está na mira dos veteranos
BBB 26: Jordana e Samira têm discussão acalorada e são contidas por participantes
Internautas pedem expulsão da advogada