Perfil de Chaiany no Instagram foi derrubado Reprodução/X

Publicado 09/02/2026 19:07

Rio - A equipe de Chaiany divulgou uma nota de repúdio nesta segunda-feira (9) após o perfil da integrante do "BBB 26" ser banido do Instagram. Os administradores afirmaram que a conta oficial da sister, que tinha mais de 2 milhões de seguidores, foi derrubada por conta de uma série de denúncias.

"Como se isso não bastasse, tentaram também diminuir uma conquista legítima da Chaiany, espalhando inverdades sobre uma suposta compra de seguidores. Essa narrativa não se sustenta. Basta analisar o engajamento de diversos conteúdos que envolvem o nome dela, inclusive vídeos relacionados a patrocinadores do 'BBB', além do crescimento expressivo do perfil reserva em pouquíssimo tempo, para entender que os números são reais e orgânicos", escreveu no X, antigo Twitter.

O comunicado informou que não serão tolerados ataques e que medidas judiciais serão tomadas. "Episódios como esse só fortalecem ainda mais a união dos fãs que se sentem representados pela trajetória, força e verdade da Chaiany. Seguimos juntos."