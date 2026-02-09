Edilson Capetinha atendeu o Big Fone - Reprodução / TV Globo

Publicado 09/02/2026 12:52

Rio - O Big Fone tocou de surpresa na manhã desta segunda-feira (9) e movimentou a casa do “Big Brother Brasil 26”. Edilson Capetinha foi o primeiro a atender e a dinâmica acabou em discussão com Milena.



Após o toque, o ex-jogador teve acesso às plaquinhas de “aliado” e “adversário”, além de uma pulseira amarela. Edilson escolheu Alberto Cowboy como aliado e indicou Milena como adversária, decisão que rendeu benefícios aos envolvidos e colocou os dois no centro da nova dinâmica do jogo.



Ao receber a plaquinha, Milena contestou a escolha. Edilson manteve o posicionamento e afirmou que ela é sua única adversária na casa. “Você vai ser minha adversária o resto da vida”, disse. Em seguida, justificou a decisão: “Ela é mentirosa, insensata, porque pegou no jogo com a Chay, ficou reclamando dela. Ela é mal-educada, não dá um bom dia”.



A troca de acusações aumentou quando Milena ironizou o passado do ex-jogador na Seleção Brasileira. “Ganhou uma Copa do Mundo há quanto tempo? Não era nem nascida quando você foi campeão, meu filho. Nem quando você entrou eu soube quem você era”, disparou.

Entenda a dinâmica



Logo após o toque do Big Fone, um cronômetro de cinco minutos apareceu na casa e levantou suspeitas sobre a dinâmica. Ao fim do tempo, Alberto Cowboy precisou decidir entre manter a plaquinha de “aliado” ou trocar pelo uso da pulseira amarela. Ele optou por ficar com a placa.



No desfecho, Alberto e Milena receberam um super desconto no Mercado Livre e R$ 1 mil cada. Edilson Capetinha, responsável por atender o Big Fone, ficou com a pulseira e o prêmio de R$ 10 mil.