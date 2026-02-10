Carnavalesco Mauro Quintaes e a rainha de bateria Andrea de Andrade - Enrik Monteiro/Divulgação

Publicado 10/02/2026 19:22

Rio - Na noite desta segunda-feira, o Unidos do Porto da Pedra abriu as portas de seu barracão para apresentar detalhes das alegorias que estarão na Marquês de Sapucaí no Carnaval 2026. O encontro marcou um momento importante do processo criativo do desfile.

Durante a apresentação, o carnavalesco Mauro Quintaes conduziu o público pelos conceitos visuais e narrativos que dão forma ao desfile, explicando as escolhas estéticas e simbólicas que traduzem o enredo na avenida. As estruturas já estão quase 100% finalizadas, passando apenas por retoques finais de acabamento.

"Estamos em uma fase muito avançada do trabalho. As alegorias já estão praticamente prontas, recebendo apenas ajustes finais. É um desfile construído com responsabilidade e muita atenção aos detalhes, porque estamos tratando de histórias reais, humanas e profundas", afirmou Mauro Quintaes.

Entre as presenças da noite estiveram Lourdes Barreto, referência histórica na luta pelos direitos das profissionais do sexo, a rainha de bateria Andrea de Andrade, a atriz Giovana Cordeiro e Vivi Castelo, presidente do coletivo Das Divas.

Lourdes Barreto destacou a importância da abordagem adotada pelo Porto da Pedra. "Ver essa história sendo contada com dignidade e verdade é algo muito forte. O Porto da Pedra escolheu olhar para essas vidas com humanidade, sem julgamento, e isso faz toda a diferença", declarou.

Para Vivi Castelo, o desfile vai além do espetáculo. "Quando o Porto da Pedra leva esse enredo para a avenida, ele amplia o debate e provoca reflexão. É um carnaval que fala de respeito, de existência e de dignidade", ressaltou.

Neste Carnaval, a Porto da Pedra levará para Sapucaí o enredo "Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite", que abordará a temática das profissionais do sexo. A agremiação desfilará no sábado (14).