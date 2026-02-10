Carnavalesco Mauro Quintaes e a rainha de bateria Andrea de AndradeEnrik Monteiro/Divulgação
Porto da Pedra abre barracão e apresenta detalhes de suas alegorias
Evento contou com a presença da rainha de bateria Andrea de Andrade
Vídeo: 'Sabiá do Salgueiro' convida carnavalescos do Grupo Especial para tributo à Rosa Magalhães
A maior vencedora da era Sambódromo será homenageada pela agremiação da Tijuca na terça-feira (17)
Imperatriz Leopoldinense exibe quarta alegoria; veja vídeo
Agremiação apostou na canção 'O Vira', em homenagem a Ney Matogrosso para o carro
Wanessa Camargo é uma das atrações do bloco 'SeráQAbre?'
Carol Biazin e Ebony também animarão os foliões do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, na segunda (16)
Vendedora ambulante que viralizou ao cantar samba-enredo é convidada a desfilar na Sapucaí
Liliann Santos visitou barracão da Unidos da Tijuca e comemorou presente
Comitiva da Imperatriz visita Santuário da Penha e pede bênçãos para desfile
Integrantes da escola de Ramos participaram de missa
