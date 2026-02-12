Sabrina Petraglia, Thaís Vilarinho e Fernanda Rodrigues - Divulgação/Paula Morgan

Rio - Fernanda Rodrigues e Sabrina Petraglia celebram uma conquista especial na Espanha: a produção "Mar de Mães" foi premiada no Barcelona Indie Awards 2026 nas categorias Melhor Curta-Metragem e melhor produção de todo o festival. A vitória reforça a força do audiovisual nacional no cenário internacional e a importância de valorizar cada vez mais as projetos brasileiros.

A história aborda os desafios da maternidade e a sobrecarga emocional enfrentada por três amigas. "É um filme que fala do poder da amizade entre mulheres, entre mães...ele tem uma mensagem muito importante e nós estamos muito emocionadas e felizes com o caminho do filme! E agora estamos ansiosas para rodar o longa que vai ser ainda esse ano se tudo der certo!", adianta Fernanda.

Sabrina comenta a surpresa com o feito alcançado pelo curta-metragem da roteirista Thaís Vilarinho. "À primeira vista, parece um filme popular, e é, mas carrega camadas muito profundas, cheias de verdade. Talvez seja por isso que 'Mar de Mães' siga surpreendendo. A cada passo, a cada exibição, novas camadas surgem. O alcance desse filme é algo que ainda não conseguimos medir, de tão poderosa que é a mensagem que ele carrega."

A produção também acumula participações e indicações em festivais importantes ao redor do mundo, como o Feedback Female Film Festival, em Los Angeles, o Rome Prisma Film Awards, onde Cristiana Oliveira venceu como Melhor Atriz Coadjuvante, e o Sweden Film Awards, onde foi finalista.