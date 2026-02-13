Baby do Brasil lançou disco gospel - Divulgação

Rio - Baby do Brasil apresenta ao público seu novo álbum gospel, "Os Arrebatados", que marca um capítulo em sua trajetória na música cristã. O trabalho reúne sete faixas, sendo cinco músicas inéditas e autorais da cantora e duas regravações consagradas da música gospel.

"Esse álbum não é só música… é chamado, é avivamento, é movimento!", declarou ela nas redes sociais.

Entre as releituras estão canções interpretadas originalmente por Fernandinho, com a música "Todas as Coisas", e por Thalles Roberto, com a canção "Arde Outra Vez", escolhidas pela artista por sua forte mensagem espiritual.