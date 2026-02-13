Baby do Brasil lançou disco gospel Divulgação
Baby do Brasil lança álbum gospel 'Os Arrebatados'
O projeto reúne cinco faixas inéditas e duas regravações
Baby do Brasil lança álbum gospel 'Os Arrebatados'
O projeto reúne cinco faixas inéditas e duas regravações
Gusttavo Lima lança clipe ao vivo de 'Vagabundo' com Luis Fonsi; assista
Vídeo está disponível no Youtube
'Três Graças': Leonardo choca Viviane com revelação sobre esquema de Ferette
Farmacêutica se revolta após descobrir que namorado sabia da falsificação de remédios
Carla Perez se emociona em despedida do trio Algodão Doce
Ex-dançarina comandou o bloco infantil por mais de 20 anos
Mel Maia curte dia de praia no Rio e troca beijos com namorado boxeador
Atriz compartilhou um vídeo do momento romântico ao lado de Luan Vinicius Medeiros
Larissa Manoela surge de espartilho e plumas em fotos de Carnaval
Atriz recebeu elogios dos seguidores em publicação nas redes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.