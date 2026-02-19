Wagner Moura falou sobre a perseguição do ICE sofrida pelos latinos nos Estados UnidosReprodução de vídeo / X
Wagner Moura faz desabafo sobre o ICE: 'Até eu tenho medo de encontrá-los; eles podem te matar'
Ator vive com a família nos Estados Unidos há cerca de sete anos
Isabelle Nogueira fala sobre costeiro usado por Virginia no desfile da Grande Rio
Influenciadora estreou como rainha de bateria da agremiação
‘Maricá vai revolucionar o carnaval do Rio’, garante prefeito Quaquá ao erguer taça
'Nada se faz sem vocês. Hoje é o dia mais feliz da minha vida', disse
Babi Cruz reclama de notas da Mocidade: 'Não foi julgada na avenida'
Com homenagem para Rita Lee, escola terminou em 11º lugar no Grupo Especial
Fotos: maricaenses festejam muito o título na Série Ouro: 'Nosso momento chegou'
Torcida lota a quadra da agremiação para celebrar o feito inédito
Campeão na Série Ouro, intérprete Zé Paulo Sierra fala sobre desafio e futuro na União de Maricá
'É uma escola que trabalhou duro o ano todo', disse o cantor, que despistou ao falar sobre renovação
