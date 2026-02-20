Paris Filmes divulga trailer para exibição histórica e comemorativa de ’Crepúsculo’ - Divulgação

Publicado 20/02/2026 12:44

Rio - A Paris Filmes divulgou, na manhã desta sexta-feira (20), o trailer para exibição histórica e comemorativa de "Crepúsculo" (2008), filme baseado no best-seller homônimo de Stephenie Meyer. O longa-metragem de sucesso retorna aos cinemas a partir de 19 de março. A pré-venda de ingressos iniciará em 1º de março. Assista!

Aos 17 anos, Bella Swan (Kristen Stewart) deixa Phoenix para morar com o pai, o xerife Charlie (Billy Burke), na pequena e nublada cidade de Forks. Lá, a jovem conhece a misteriosa família Cullen. O que ela ainda não sabe é que eles guardam um segredo: são vampiros que escolheram viver escondidos, alimentando-se apenas de sangue animal para coexistir entre os humanos.

Bella se sente especialmente atraída por Edward Cullen (Robert Pattinson), mas a aproximação entre os dois acaba chamando uma atenção indesejada. Ao mesmo tempo, ela desenvolve uma amizade com Jacob Black (Taylor Lautner), um lobisomem apaixonado por ela.



A saga completa, também composta pelos filmes "Lua Nova" (2009), "Eclipse" (2010), "Amanhecer Parte I" (2011) e "Amanhecer Parte II" (2012), já levou mais de 30 milhões de espectadores aos cinemas do país. O elenco conta ainda com Taylor Lautner, Peter Facinelli, Nikki Reed, Kellan Lutz e mais. A direção é de Catherine Hardwicke e roteiro de Melissa Rosenberg.