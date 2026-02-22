Lázaro Ramos e Yuri Gomes integram o elenco do filme ’Feito Pipa’ - Reprodução / X

Publicado 22/02/2026 11:30

Rio - Com Lázaro Ramos no elenco, o filme brasileiro "Feito pipa" (2026) conquistou dois prêmios no 76º Festival de Berlim, neste sábado (21). Dirigido por Allan Deberton, o longa-metragem levou a melhor nas categorias Grand Prix do Júri Internacional de Melhor Filme da mostra oficial Generation Kplus, e do Crystal Bear (Urso de Cristal), pelo Júri Jovem.

"Que alegria! 'Feito Pipa' foi premiado e ele merece mesmo. Me emocionou como ator, como espectador e foi bonito demais ver Berlim se emocionar junto", escreveu o intérprete do personagem Batista, pai do protagonista, Gugu (Yuri Gomes).

'Feito Pipa'

Na trama, Gugu (Yuri Gomes) é um menino que sonha em se tornar um grande jogador de futebol. Ele foi criado pela avó, Dilma (Teca Pereira), que começa a mostrar os sinais de Alzheimer. A criança fará de tudo para não morar com o pai, Batista (Lázaro Ramos), com quem tem uma relação desafiadora.

Castro Francisco e Georgina Castro também integram o elenco do filme premiado. No exterior, o título da produção é "Gugu's World" (mundo do Gugu).