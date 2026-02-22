’O Agente Secreto’ não levou prêmios no Bafta 2026Divulgação/Victor Jucá

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O filme "O Agente Secreto" perdeu as duas categorias em que concorria no British Academy Film Awards (Bafta) 2026, considerado o "Oscar britânico", neste domingo (22) em Londres. A produção foi superada por "Pecadores" como Melhor Roteiro Original e "Valor Sentimental" levou o troféu de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. 
fotogaleria
Produção concorreu nas categorias Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original - Divulgação/Victor Jucá
'O Agente Secreto' não levou prêmios no Bafta 2026 - Divulgação/Victor Jucá
"Apocalipse nos Trópicos", dirigido por Petra Costa, foi superado por "Mr. Nobody Against Putin" na categoria Melhor Documentário. O brasileiro Adolpho Veloso concorreu ao prêmio de Melhor Fotografia por "Sonhos de Trem", mas a estatueta ficou com Michael Bauman de "Uma Batalha Após a Outra".
Na quinta-feira (26), a votação do Oscar 2026 é aberta e vai até o dia 5 de março de 2026. "O Agente Secreto" disputa as categorias "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Elenco". A premiação acontecerá no dia 15 de março em Los Angeles, nos Estados.
Veja a lista dos vencedores do Bafta 2026:
Melhor Filme
"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"
"Uma Batalha Após a Outra"

"Valor Sentimental"

"Pecadores"

"Marty Supreme"
Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

"Foi Apenas um Acidente"

"O Agente Secreto"

"Valor Sentimental"

"Sirat"

"A Voz de Hind Rajab"
Melhor Roteiro Original

"I Swear"

"Marty Supreme"

"O Agente Secreto"

"Valor Sentimental"

"Pecadores"
Melhor Roteiro Adaptado

"The Ballad of Wallis Island"

"Bugonia"

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

"Uma Batalha Após a Outra"

"Pillion"
Melhor Ator

Leonardo DiCaprio 

Timothée Chalamet 

Jessie Plemons 

Ethan Hawke 

Michael B. Jordan 

Robert Aramayo 
Melhor Atriz

Rose Byrne

Jessie Buckley

Kate Hudson

Emma Stone

Chase Infiniti

Renate Reinsve
Melhor Ator Coadjuvante

Benicio del Toro

Sean Penn

Jacob Elordi

Paul Mescal

Peter Mullan

Stellan Skarsgard
Melhor Atriz Coadjuvante

Odessa A'Zion

Inga Ibsdotter Lilleaas

Wunmi Mosaku

Teyana Taylor

Emily Watson

Carey Mulligan
Melhor Direção

Paul Thomas Anderson

Ryan Coogler

Chloé Zhao

Josh Safdie

Joachim Trier

Yorgos Lanthimos
Melhor Filme Britânico

"Extermínio: A Evolução"

"Pillion"

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

"I Swear"

"The Ballad of Wallis Island"

"Morra, Amor"

"Bridget Jones: Louca Pelo Garoto"

"H is For Hawk"

"Mr. Burton"

"Steve"
Melhor Estreia de um Roteirista, Diretor ou Produtor Britânico

Jack King, Hollie Bryan e Lucy Meer

Akinola Davies Jr., Wale Davies

Harry Lighton

Myrid Carten

Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Dorin
Melhor Animação

"Elio"

"A Pequena Amélie"

"Zootopia 2"
Melhor Documentário

"A 2000 Metros de Andriivka"

"Seymour Hersh: Em Busca da Verdade"

"Apocalipse nos Trópicos"

"Mr. Nobody Against Putin"

"A Vizinha Perfeita"
Melhor Fotografia

"Frankenstein"

"Marty Supreme"

"Uma Batalha Após a Outra"

"Pecadores"

"Sonhos de Trem"
Melhor Direção de Elenco

"I Swear"

"Uma Batalha Após a Outra"

"Pecadores"

"Valor Sentimental"

"Marty Supreme"
Melhor Filme Para Crianças e Família

"Arco"

"Boong"

"Lilo & Stitch"

"Zootopia 2"
Melhor Montagem

"F1: O Filme"

"Pecadores"

"Uma Batalha Após a Outra"

"Marty Supreme"

"Casa de Dinamite"
Melhor Figurino

"Frankenstein"

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

"Marty Supreme"

"Pecadores"

"Wicked: Parte 2"

Melhor Maquiagem e Penteado

"Frankenstein"

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet'

"Marty Supreme"

"Pecadores"

"Wicked: Parte 2"

Melhor Trilha Sonora

"Bugonia"

"Frankenstein"

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

"Uma Batalha Após a Outra"

"Pecadores"
Melhor Som

"F1: O Filme"

"Frankenstein"

"Uma Batalha Após a Outra"

"Pecadores"

"Tempo de Guerra"
Melhor Design de Produção

"Frankenstein"

"Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

"Marty Supreme"

"Uma Batalha Após a Outra"

"Pecadores"
Melhores Efeitos Especiais

"Avatar: Fogo e Cinzas"

"F1: O Filme"

"Frankenstein"

"O Ônibus Perdido"

"Como Treinar o Seu Dragão"
Melhor Curta Britânico

"Magid/Zafar"

"Nostalgie"

"Terence"

"This Is Endometriosis"

"Welcome Home Freckles"
Melhor Curta Britânico de Animação

"Cardboard"

"Solstice"

"Two Black Boys In Paradise"
Revelação do Ano

Chase Infiniti

Miles Caton

Robert Aramayo

Archie Madekwe

Posy Sterling