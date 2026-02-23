Caetano Veloso se apresentará no Coala Festival Portugal no lugar de Maria Bethânia - Reprodução / X

Publicado 23/02/2026 18:35 | Atualizado 24/02/2026 15:19

Rio - O Coala Festival anunciou nesta segunda-feira (23) que Maria Bethânia não irá mais se apresentar na edição marcada para o fim de maio em Cascais, Portugal. Caetano Veloso, irmão da cantora, foi escolhido para substituir a artista.

"Maria Bethânia e o Coala Festival Portugal informam que a artista não mais se apresentará na edição deste ano. Seguimos cheios de expectativas em ainda viver esse encontro juntos em outro momento", informou o perfil oficial do evento.

Uma nova publicação revelou o nome de Caetano Veloso como atração substituta. "Um dos maiores nomes da música brasileira. Com uma carreira que atravessa mais de cinco décadas, marcada por inovação, poesia e uma presença cultural imensurável. Um ícone que dispensa apresentações", exaltou.

Em nota, o Coala Festival se manifestou: "Desde 2017, o Festival Coala mantém uma relação próxima com Caetano Veloso, que marcou a história do evento ao se apresentar em uma de suas edições mais emblemáticas. Para a 3ª edição do Coala Festival Cascais, já existia um desejo antigo de concretizar essa participação, com negociações em curso desde 2025 para o anúncio realizado nesta semana.Reforçamos que nenhuma atração é substituível. Lamentamos a ausência de Maria Bethânia nesta edição e esperamos poder contar com a artista em futuras oportunidades".