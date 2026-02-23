Caetano Veloso se apresentará no Coala Festival Portugal no lugar de Maria Bethânia Reprodução / X
Caetano Veloso substitui Maria Bethânia em show no Coala Festival
Apresentação está marcada para maio em Portugal
Evaristo Costa quebra silêncio e revela por que recusou reality de Boninho na Record
Jornalista foi chamado para ser apresentador do 'Casa do Patrão'
Vídeo: Wander Pires, intérprete da Viradouro, viraliza ao imitar rainhas de bateria
Puxador brincou com Evelyn Bastos, Mayara Lima e a musa Bellinha Delfim
Felca reage à condenação de Hytalo Santos por exploração sexual
Influenciador comemorou e avaliou a decisão da Justiça como um avanço
Patrícia Abravanel aproveita folga em família e reúne irmãs em passeio de lancha
Quatro das seis filhas de Silvio Santos se divertiram na companha de filhos e maridos
Portela renova com casal de mestre-sala e porta-bandeira
Marlon Lamar e Squel Jorgea seguem com a escola para 2027
Juliano Floss sofre acidente e recebe atendimento médico no 'BBB 26'
Influenciador digital cortou o dedo e quase desmaiou quando viu sangue, na madrugada desta terça-feira (24)