Lily Collins interpretará Audrey Hepburn em produção sobre ’Bonequinha de Luxo’Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2026 23:05

Rio - Lily Collins pegou os fãs de surpresa ao revelar que vai interpretar Audrey Hepburn em filme que retrata os bastidores de "Bonequinha de Luxo" (1961). A atriz de 36 anos contou que está trabalhando no projeto há cerca de uma década.

"É com quase 10 anos de desenvolvimento e uma vida inteira de admiração e adoração pela Audrey que finalmente posso compartilhar isso. Honrada e extasiada não chegam nem perto de expressar como me sinto...", escreveu nas redes sociais.

Baseado no livro escrito por Truman Capote, "Bonequinha de Luxo" conta a história de uma socialite de Nova York que vive de aparências e sonha em se casar com um milionário. Tudo muda quando o escritor Paul Varjak se torna vizinho da jovem misteriosa.