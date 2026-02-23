Lily Collins interpretará Audrey Hepburn em produção sobre ’Bonequinha de Luxo’Reprodução/Instagram
Lily Collins viverá Audrey Hepburn em filme sobre 'Bonequinha de Luxo'
Produção revisita os bastidores do clássico dos anos 1960
Raissa Barbosa se assusta com manchas no corpo do filho
Influenciadora contou que o Luan Ravi contraiu uma doença viral
Ito Melodia é o novo intérprete da Grande Rio
Escola de Caxias informou no início da tarde a saída de Evandro Malandro; Na Mocidade, Igor Vianna deixa o posto
Alberto Cowboy detona Ana Paula Renault no 'BBB 26': 'Vazia'
Empresário discutiu com a veterana nesta segunda-feira (23)
Romulo Estrela posa sem camisa e ganha elogios: 'Lindo'
Ator vive o protagonista da novela 'Três Graças'
Imperatriz Leopoldinense apresenta novo casal de mestre-sala e porta-bandeira para 2027
Matheus Miranda, ex-Unidos da Tijuca, e Bruna Santos, ex-Mocidade, foram apresentados na quadra da escola nesta segunda (23)
