Confira primeiro trailer oficial de ’Todo Mundo em Pânico 6’ - Reprodução de vídeo

Confira primeiro trailer oficial de ’Todo Mundo em Pânico 6’Reprodução de vídeo

Publicado 02/03/2026 12:45

Rio - A Paramount Pictures divulgou, nesta segunda-feira (2), o primeiro trailer oficial de "Todo Mundo em Pânico 6", que chega aos cinemas no dia 4 de junho. Com referências aos filmes recentes da cultura pop, a nova produção retorna com as protagonistas Cindy (Anna Faris) e Brenda (Hall) e a equipe original. Confira!

Vinte e seis anos depois de escaparem de um assassino mascarado muito familiar, as duas se juntam novamente com Shorty (Marlon Wayans) e Ray (Shawn Wayans). Eles estarão na mira do criminoso e nenhuma franquia de terror está a salvo.

fotogaleria

No sexto filme da franquia de comédia, eles se veem envolvidos com assassinos, monstros e criaturas sobrenaturais em uma trama que ironiza remakes, sequências, requels, prequels, spin-offs. Nenhum clichê sobrevive.



O elenco também conta com Chris Elliott, Lochlyn Munro, Heidi Gardner, Damon Wayans Jr., Savannah Lee Nassif, entre outros nomes.

A direção é de Michael Tiddes e o roteiro é assinado por Marlon Wayans, Shawn Wayans, Keenen Ivory Wayans, Craig Wayans e Rick Alvarez. O filme é uma produção da Miramax, Original Film e Wayans Brothers.